Сильвестер Сталлоне: «Обещание» обладает всеми достоинствами для получения «Оскара»
2 апреля 2017 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - По мнению знаменитого американского актера Сильвестора Сталлоне голливудский фильм «Обещание» (The Promise), рассказывающий о Геноциде армян 1915 года в Османской империи, обладает всеми достоинствами, чтобы удостоиться кинопремии«Оскар».
«Это тема, которой я был увлечен в течение десятилетий, и много лет потребовалось для того, чтобы хватило смелости наконец довести ее до экрана, чтобы ее увидели все. Это - истина и невероятно важная историческая драма», - написал актер на своей странице в своем аккаунте в Instagram.
Сталлоне отметил замечательную игру своих коллег и работу продюсера фильма Майка Медавоя.
«Удивительно, что ведущие актеры Кристиан Бэйл и Оскар Айзек исполняют свои роли в совершенстве, а легендарный продюсер Майк Медавой наконец вывел эту эпическую историю на экраны. Кроме того, я многим обязан Майку, потому что именно он дал зелёный свет «Рокки». У этого фильма есть все.. Я завидую», - написал Сталлоне.
По его мнению, фильм обладает всеми достоинствами для получения кинопремии«Оскар».
Ранее стало известно, что «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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