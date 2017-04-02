«АНК – НПА» зафиксировал открытое голосование со стороны военнослужащих на одном из участков в Ереване

PanARMENIAN.Net - Блок «АНК – НПА» опубликовал список зафиксированных на данный момент избирательных нарушений в ходе парламентских выборов в Армении.

На участке №14/20 представитель блока зафиксировали случай открытого голосования со стороны военнослужащих.

Представители блока в основном зафиксировали случаи скопления и открытого голосования на избирательных участках.

В частности, на избирательном участке №35/56 зафиксировано, что кабина для голосования установлена прямо у входной двери и все, кто входит и выходит, ясно видят, за кого голосует избиратель.

«В кабине для голосования одновременно находятся 3-4 гражданина», - отмечается в опубликованном списке. На избирательном участке №13/32 зафиксированы скопления, кроме того, неизвестные лица передали избирателям ручки и потребовали использовать эти ручки при голосовании.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

По состоянию на 14:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 865 884 человек или 33.46% избирателей.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.