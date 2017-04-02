Полиция Армении получила 41 сообщение о предполагаемых нарушениях во время голосования

PanARMENIAN.Net - В полицию Армении 2 апреля по положению на 15:00 часов (по местному времени) поступило 41 сообщение о предполагаемых избирательных нарушениях на парламентских выборах, 5 из которых были направлены на расследование, по 11-ти готовятся материалы, а 25 находятся на этапе проверки.

Из поступивших сообщений 12 относятся к инцидентам в Ереване, 3 - в Котайке, 4 - в Лори, 3 - в Шираке, 1 - в Армавире, 3 - в Тавуше, 8 - в Арарате, 4 - в Гегаркунике и 3 - в Вайоц Дзоре.

Следственный комитет Армении 2 апреля по состоянию на 14:30 (по местному времени) получил 13 сообщений по правонарушениям на парламентских выборах.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.