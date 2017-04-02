Генпрокуратура РА направила публикации о нарушениях главы общины Золакар в Следственный комитет

PanARMENIAN.Net - Публикации СМИ о том, что глава общины Золакар принуждал избирателей к голосованию, направлены в Следственный комитет Армении.

Генеральная прокуратура Армении в срочном порядке направила публикации СМИ о том, что руководитель общины Золакар Гегаркуникской области принуждал к голосованию избирателей, а также избиении доверенного лица и препятствовании работе наблюдателя на этом же участке, направлены в соответствующее подразделение СК Армении с поручением подготовить материалы согласно статьям 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

По состоянию на 17:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1 317 936 человек или 50.93% избирателей. Об этом заявил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.