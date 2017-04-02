Шармазанов: Не вижу оснований для каких-нибудь незаконных поствыборных развитий

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что на данный момент не видит оснований для каких-нибудь незаконных поствыборных развитий.

«Что касается поствыборных развитий, то ряд партий уже заявили, что пойдут на поствыборные развития, если их голоса будут массово сфальсифицированы, и я в очередной раз повторяю, были и сегодня также есть руководители оппозиционных партий, которые положительно оценили процесс выборов», - сказал Шармазанов.

По его словам, РПА больше всех заинтересована в том, чтобы избирательный процесс прошел в соответствии с демократическими стандартами, пишет Aysor.am.

«Хотя бы до настоящего момента РПА доказывает, что мы идем по этому пути», - сказал он.

По его словам, если РПА наберет мало голосов, значит, они сами виноваты в этом, а если много – все равно виноваты они.

Шармазанов заявил, что выборы в Национальное Собрание Армении проходят в естественном русле.

«Я связался с рядом представителей международных наблюдательских миссий, и они единогласно констатируют, что внедренный в Армении после принятия в результате беспрецедентной консолидации Избирательного кодекса механизм позволяет свести к минимуму регистрируемые в прошлом злоупотребления, проблемы, бросающие тень на электоральный процесс», – сказал он.

Коснувшись озвучиваемых разными политсилами и наблюдателями сообщений об избирательных правонарушениях, Шармазанов указал, что данные сообщения можно разделить на 2 группы: объективные сигналы, на которые оперативно реагируют компетентные структуры, и сигналы, преследующие, к сожалению, лишь цель бросить тень на электоральный процесс и не подтверждающиеся при проверке.

«На данный момент, выборы проходят нормально, демократично. Более того, принятый в Армении в результате консенсуса 5 политсил Избирательный кодекс позволяет нам, армянским избирателям, доверять, какой бы результат не был зарегистрирован. Мы добились своей основной цели», – подчеркнул Шармазанов.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.