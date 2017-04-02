Атом Эгоян и Эрик Назарян зафиксировали нарушения на 6 избирательных участках

PanARMENIAN.Net - Находящиеся в Армении для наблюдательской миссии на выборах в Национальное Собрание канадский режиссер Атом Эгоян и американский сценарист армянского происхождения Эрик Назарян уже успели побывать в шести избирательных участках и зафиксировали определенные нарушения.

Они в прямом эфире показали список, на котором были сделаны заметки, сколько человек проголосовали за данную партию.

«Какой-то человек сидел у избирательной урны и отмечал на этой бумажке, сколько человек проголосовали в их пользу, потом сообщал об этом своей партии», - рассказал Назарян.

Наблюдатели из диаспоры сообщили, что они были в Иджеване, Беркабере, Овке, Гоше, Агарцине.

Эгоян подчеркнул, что указанный случай произошел в Гоше.

По словам режиссера, в Агарцине, однако, также царил хаос. У них есть многочисленные видеоматериалы и фото о ситуации на избирательных участках, которые будут опубликованы в дальнейшем.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.