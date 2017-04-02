Около 900 граждан РА проголосовали на парламентских выборах Армении электронным путем

PanARMENIAN.Net - На парламентских выборах в Армении посредством системы электронного голосования проголосовали 877 граждан Армении. Об этом сообщила 2 апреля журналистам заместитель председателя Центризбиркома Армении Лаура Галстян.

По ее словам, электронное голосование началось за 9 дней до дня выборов и завершилось за семь дней до дня голосования.

Галстян добавила, что, согласно Избирательному кодексу, в электронном голосовании имеют право принимать участие избиратели, проходящие дипломатическую службу за рубежом и проживающие вместе с ними члены их семей.

«Такое право имеют также военнослужащие, находящиеся в длительной заграничной командировке», - отметила она, пишет «Новости-Армения».

По ее словам, отмеченные граждане сами решают каким образом голосовать – заранее электронным путем, или в сформированных в Армении избирательных участках в день голосования.

«Списки голосующих электронным путем граждан составляются уполномоченным органом, ведущим Госрегистр населения», - добавила Галстян.

По ее словам, итоги электронного голосования будут подведены после завершения голосования на территории Армении.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.