СК Армении получил 52 сообщения о правонарушениях в ходе парламентских выборов

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет Армении 2 апреля по состоянию на 17:30 (по местному времени) получил 52 сообщения по правонарушениям на парламентских выборах.

Сообщения о правонарушениях содержат признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом республики. Материалы в основном касаются случаев повторного голосования, открытого голосования, препятствования работе журналистов и доверенных лиц.

Из поступивших сообщений 24 касались инцидентов в Ереване, 7 - в Гегаркунике, 4 - в Котайке, 5 - в Лори, 3 - в Вайоц Дзоре, 5 - в Арагацотне, 2 - в Тавуше, по 1 - в Армавире и Сюнике.

На основании полученных материалов предпринимаются необходимые меры для проверки указанных сообщений.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.