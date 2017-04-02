Предварительные данные Exit Poll: В парламент Армении проходят четыре политические силы

PanARMENIAN.Net - В парламент Армении проходят 4 политические силы - Республиканская партия Армении, блок «Царукян», блок «ЕЛК» («Выход»), АРФ Дашнакцутюн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Exit Poll, проведенные организацией BS/The Gallup Organization совместно с Армянской социологической ассоциацией (АСА).

В выборах принимают также участие блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Конгресс-НПА», партия «Свободные демократы», Коммунистическая партия Армении и партия «Армянское возрождение».

Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 3%, блок «Конгресс-НПА» - 3%, партия «Свободные демократы» - 2%, Коммунистическая партия Армении - 2%.

Exit Poll был проведен на 125 избирательных участках по всей стране, в нем приняли участие 30 тыс человек, пишет «Новости-Армения».

«Опросы Exit Poll проводились во всех регионах Армении. В целом процесс проходил плавно, в некоторых регионах был снег или дождь, который немного мешал опросам, но эти проблемы удалось преодолеть и зарегистрировать результаты на всех 125-ти рассматриваемых избирательных участках», - сказал председатель AСA Геворк Погосян.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.