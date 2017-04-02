Предварительные данные ЦИК РА: На выборах в парламент Армении проголосовали 60.86% избирателей
2 апреля 2017 - 21:29 AMT
PanARMENIAN.Net - По состоянию на 20:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1 574 947 человек или 60.86% избирателей. Об этом заявил президент ЦИК Армении Тигран Мукучян.
В Ереване явка составила 58.45%, из 845 804 имеющих право голосовать проголосовали только 494 455 избирателя.
2 апреля в 20:00 по ереванскому времени завершились выборы в парламент Армении. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись.
Согласно предварительным данным Exit Poll, проведенным организацией BS/The Gallup Organization совместно с Армянской социологической ассоциацией (АСА), в парламент Армении проходят 4 политические силы - Республиканская партия Армении, блок «Царукян», блок «ЕЛК» («Выход»), АРФ Дашнакцутюн. Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 3%, блок «Конгресс-НПА» - 3%, партия «Свободные демократы» - 2%, Коммунистическая партия Армении - 2%.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.
2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
Самое значимое
Участие в выборах — большая честь и удовольствие. Об этом заявил всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян на встрече с журналистами в Ереване.
Как сообщил председатель Армянской социологической Ассоциации Геворк Погосян, опрос был проведен с 18 по 27 марта 2017 года среди 1005 респондентов по всей Армении (пропорционально в Ереване и в регионах), которые имеют право голосования
В течение всего дня волонтеры будут разрисовывать городские стены в районе Шамахян, собирать одежду для нуждающихся семей и книги для школы №5, раздавать прохожим вдохновляющие и веселые открытки
Опрос проведен среди 1145 граждан Армении за 15 дней предвыборной гонки, с 12 по 19 марта, в 10 областях Армении и всех районах Еревана
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