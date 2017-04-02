Полиция Армении получила 153 заявления о предполагаемых нарушениях во время голосования

PanARMENIAN.Net - В полицию Армении 2 апреля по положению на 19:30 часов (по местному времени) поступило 153 сообщения о предполагаемых избирательных нарушениях на парламентских выборах, 21 из которых было направлено на расследование, по 54 готовятся материалы, 62 находятся на этапе проверки, 16 - в результате проверки не подтвердились.

Из поступивших сообщений 44 касались инцидентов в Ереване, 13 - в Котайке, 14 - в Лори, 12 - в Шираке, 6 - в Армавире, 5 - в Арагацотне, 20 - в Тавуше, 17 - в Арарате, 6 - в Сюнике, 7 - в Гегаркунике и 9 - в Вайоц Дзоре.

Следственный комитет Армении 2 апреля по состоянию на 19:00 (по местному времени) получил 73 сообщения по правонарушениям на парламентских выборах.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в 20:00 по ереванскому времени завершились выборы в парламент Армении. Все 1997 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.