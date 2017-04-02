Наблюдатели СНГ: Мы не выявили нарушений в ходе голосования на парламентских выборах в Армении
2 апреля 2017 - 23:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Наблюдатели от СНГне выявили нарушений в ходе голосования на парламентских выборах в Армении. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, которая находится в Армении в составе миссии наблюдателей.
Гришина посещала избирательные участки в Ереване, а представители региональных избиркомов России следили за ходом голосования в других городах страны, пишет ТАСС.
«По информации от них, нарушений не зафиксировано по ходу дня голосования. По поводу подсчета голосов информация будет сформирована чуть позже», - сказала секретарь ЦИК.
В настоящее время избирательные участки уже закрыты, наблюдатели присутствуют при подведении итогов голосования на участках. «Идет контрольная сверка всех документов, касающихся получения избирателями бюллетеней, машинного учета избирателей. Комиссия действует четко, процесс прозрачный», - отметила Гришина.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.
2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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