РПА лидирует по итогам электронного голосования на парламентских выборах в Армении
3 апреля 2017 - 01:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении составила протокол об итогах электронного голосования на выборах в Национальное Собрание РА.
В список голосующих в электронном виде включены 877 граждан, в голосовани приняли участие 747 избирателей. При этом 37 бюллетеней признаны недействительными.
При электронном голосовании избиратели могли проголосовать только за партии и блоки.
По итогам электронного голосования лидирует правящая Республиканская партия Армении (РПА), набравшая 529 голосов. Блок «Царукян» набрал 73 голоса, блок «ЕЛК» – 52 голоса, партия «Свободные демократы» – 6 голосов, партия «Армянское возрождение» – 3 голоса, блок «Конгресс»-НПА – 2 голоса, Коммунистическая партия Армении – 3 голоса, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 17 голосов, АРФ «Дашнакцутюн» – 25 голосов.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении начала публиковать итоги голосования на парламентских выборах в Армении. По итогам обработки бюллетеней с 121 избирательного участка, правящая Республиканская партия Армении (РПА) набрала 58.02% голосов, блок «Царукян» - 23.67%, АРФ «Дашнакцутюн» - 8.26%, партия «Армянское возрождение» – 3.37%, блок «ЕЛК» – 2.52%, партия «Свободные демократы» – 0.56%, блок «Конгресс»-НПА – 1.18%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 2.03%, Коммунистическая партия Армении – 0.41%.
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