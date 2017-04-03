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СК Армении возбудил 6 уголовных дел по фактам попыток повторного голосования на выборах

СК Армении возбудил 6 уголовных дел по фактам попыток повторного голосования на выборах
3 апреля 2017 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 09:00 (по ереванскому времени) 3 апреля в территориальных подразделениях Следственного комитета Армении получено 154 материала касательно правонарушений на парламентских выборах 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.

Согласно информации, по 6 материалам возбуждены уголовные дела, один человек задержан.

Возбужденные уголовные дела касаются попыток повторного голосования. Три уголовных дела возбуждены в Ереване, еще 3 – в областях РА.

Ранее ЦИК Армении сообщил, что по предворительным итогам выборов 2 апреля в парламент проходят 4 политические силы. Согласно результатам уже обработных бюллетеней, Республиканская партия Армении набрала 49.21% голосов, блок «Царукян» – 27.38%, блок «ЕЛК» («Выход») – 7,72%, АФР «Дашнакцутюн» – 6.59%, партия «Армянское возрождение» – 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 2.08%, партия «Свободные демократы» – 0.93%, блок «Конгресс-НПА» – 1.62%, Компартия Армении – 0.74%.

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