Арсине Ханджян: Наблюдатели на выборах не могли осуществлять свои полномочия
3 апреля 2017 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Канадская актриса и продюсер армянского происхождения Арсине Ханджян, осуществляющая наблюдательскую миссию на парламентских выборах, зафиксировала на всех участках, где побывала, избирательные нарушения.
Обобщая наблюдательскую миссию, Ханджян заявила в ходе встречи с журналистами, что утром была в Горисе, Сисиане, затем в Ереване.
«Мы зафиксировали нарушения на всех избирательных участках. На всех участках были скопления людей, люди не были информированы, были растеряны. Голосующие, независимо от возраста, не знали точно, как нужно использовать избирательные бюллетени и конверты. Даже один военнослужащий не знал, что делать, вынужден был проголосовать во второй раз, но не сделал этого и вышел из участка», - сказала она.
По словам Ханджян, людей в основном не сопровождали, а направляли. Она также отметила, что секретарь комиссии демонстрировала необъективность.
«Отказывались регистрировать зафиксированные наблюдателями нарушения. У меня создалось впечатление, что наблюдатели были в отчаянии, поскольку свободы для осуществления своих полномочий не имели», - заявила актриса.
Она отметила, что указанные наблюдателями нарушения были запротоколированы в журнале только после их вмешательства.
Арсине Ханджян выразила сожаление, что так и не смогла стать свидетелем прозрачных, чистых выборов, передает Aysor.am.
Ранее ЦИК Армении сообщил, что в парламент проходят 4 политические силы. Согласно результатам уже обработных бюллетеней, Республиканская партия Армении набрала 49.21% голосов, блок «Царукян» – 27.38%, блок «ЕЛК» («Выход») – 7,72%, АФР «Дашнакцутюн» – 6.59%, партия «Армянское возрождение» – 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 2.08%, партия «Свободные демократы» – 0.93%, блок «Конгресс-НПА» – 1.62%, Компартия Армении – 0.74%.
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Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%
Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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