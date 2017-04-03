Арсине Ханджян: Наблюдатели на выборах не могли осуществлять свои полномочия

PanARMENIAN.Net - Канадская актриса и продюсер армянского происхождения Арсине Ханджян, осуществляющая наблюдательскую миссию на парламентских выборах, зафиксировала на всех участках, где побывала, избирательные нарушения.

Обобщая наблюдательскую миссию, Ханджян заявила в ходе встречи с журналистами, что утром была в Горисе, Сисиане, затем в Ереване.

«Мы зафиксировали нарушения на всех избирательных участках. На всех участках были скопления людей, люди не были информированы, были растеряны. Голосующие, независимо от возраста, не знали точно, как нужно использовать избирательные бюллетени и конверты. Даже один военнослужащий не знал, что делать, вынужден был проголосовать во второй раз, но не сделал этого и вышел из участка», - сказала она.

По словам Ханджян, людей в основном не сопровождали, а направляли. Она также отметила, что секретарь комиссии демонстрировала необъективность.

«Отказывались регистрировать зафиксированные наблюдателями нарушения. У меня создалось впечатление, что наблюдатели были в отчаянии, поскольку свободы для осуществления своих полномочий не имели», - заявила актриса.

Она отметила, что указанные наблюдателями нарушения были запротоколированы в журнале только после их вмешательства.

Арсине Ханджян выразила сожаление, что так и не смогла стать свидетелем прозрачных, чистых выборов, передает Aysor.am.

Ранее ЦИК Армении сообщил, что в парламент проходят 4 политические силы. Согласно результатам уже обработных бюллетеней, Республиканская партия Армении набрала 49.21% голосов, блок «Царукян» – 27.38%, блок «ЕЛК» («Выход») – 7,72%, АФР «Дашнакцутюн» – 6.59%, партия «Армянское возрождение» – 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 2.08%, партия «Свободные демократы» – 0.93%, блок «Конгресс-НПА» – 1.62%, Компартия Армении – 0.74%.