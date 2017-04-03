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Наблюдатели от СНГ: Армения по степени прозрачности выборов превзошла рад стран Запада

Наблюдатели от СНГ: Армения по степени прозрачности выборов превзошла рад стран Запада
3 апреля 2017 - 11:47 AMT

PanARMENIAN.Net - По степени прозрачности выборов Армения превзошла некоторые западные страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, говоря о парламентских выборах 2 апреля.

«Состоявшиеся 2 апреля выборы в Национальное собрание Армении проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом и общепризнанными демократическими нормами проведения выборов. Мы сделали вывод, что они прошли на многопартийной и конкурентной основе, были свободными, прозрачными и открытыми»,- отметил он.

«В плане открытости, прозрачности выборов наши коллеги в Армении превзошли некоторые западные страны, которые пытаются нас учить, как нужно проводить выборы», - подчеркнул Лебедев, пишет Aysor.am.

По его словам, органы госвласти и местного самоуправления, избирательные комиссии Армении обеспечили в ходе выборов «реализацию права граждан страны на свободное волеизъявление, а использование современных технологий повысило доверие граждан к результатам голосования».

Лебедев добавил, что опыт проведения выборов в Армении будет изучен на пространстве СНГ.

Миссия наблюдателей от СНГ работает в Армении с 14 марта. В нее входят представители восьми из 11 государств СНГ, 172 наблюдателя от миссии в ходе дня голосования посетили 1215 избирательных участков из 2009 во всех областях республики.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

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