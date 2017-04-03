В Турции по подозрению в связях с Гюленом задержаны более 113.000 человек
3 апреля 2017 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - После попытки государственного переворотов Турции летом 2016 года были задержаны более 113 тысяч человек. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
По его данным, 47.1 тысячи подозреваемых в связях с FETO — организацией, основанной оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом — арестованы, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Anadolu.
«Среди заключенных под стражу 10.7 тысячи полицейских, 7.6 тысячи военнослужащих, 168 генералов, 2.5 тысячи судей и прокуроров, 208 чиновников и 26,1 тысячи гражданских лиц», — уточнил Сойлу. Он добавил, что из общего числа задержанных более 65 тысяч человек были отпущены на свободу, из них 41.5 тысячи находятся под надзором правоохранителей.
28 февраля в Турции начался судебный процесс над подозреваемыми в попытке государственного переворота. Перед судом предстали 330 человек, которые обвиняются в попытке свержения конституционного строя, убийстве и членстве в террористической организации. Каждому из них грозит до трех пожизненных сроков.
15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После этих событий в Турции прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.
Анкара обвинила в организации путча Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота.
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