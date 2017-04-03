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Серж Танкян, Арсине Ханджян и Атом Эгоян отправились в Арцах

Серж Танкян, Арсине Ханджян и Атом Эгоян отправились в Арцах
3 апреля 2017 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Прибывшие в Армению для осуществления наблюдательской миссии на парламентских выборах (2 апреля) всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян, канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян, ее супруг - режиссер Атом Эгоян и Эрик Назарян отправились в Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику, НКР). Об этом в своем аккаунте в твиттер сообщил пресс-секретарь премьера Арцаха Артак Бегларян.

«Хорошие новости: великие артисты Серж Танкян, Арсине Ханджян, Атом Эгоян и Эрик Назарян направляются в визитом в Арцах», - написал арцахский пресс-секретарь, опубликовав фото.

Ранее сообщалось, что ряд известных представителей армянской диаспоры прибыли в Армению для осуществления наблюдательской миссии на парламентских выборах 2 апреля. Актриса Арсине Ханджян ранее заявила, что ею зафиксированы нарушения на всех избирательных участках, на которых она была наблюдателем.

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Запись в Твиттер Артака Бегларяна
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