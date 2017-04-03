Серж Танкян, Арсине Ханджян и Атом Эгоян отправились в Арцах
3 апреля 2017 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Прибывшие в Армению для осуществления наблюдательской миссии на парламентских выборах (2 апреля) всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян, канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян, ее супруг - режиссер Атом Эгоян и Эрик Назарян отправились в Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику, НКР). Об этом в своем аккаунте в твиттер сообщил пресс-секретарь премьера Арцаха Артак Бегларян.
«Хорошие новости: великие артисты Серж Танкян, Арсине Ханджян, Атом Эгоян и Эрик Назарян направляются в визитом в Арцах», - написал арцахский пресс-секретарь, опубликовав фото.
Ранее сообщалось, что ряд известных представителей армянской диаспоры прибыли в Армению для осуществления наблюдательской миссии на парламентских выборах 2 апреля. Актриса Арсине Ханджян ранее заявила, что ею зафиксированы нарушения на всех избирательных участках, на которых она была наблюдателем.
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Мексиканская газета El Norte закрылась из-за убийств журналистов Главный редактор мексиканской газеты El Norte Оскар Канту Мургуйя (Oscar Cantu Murguia) принял решение закрыть издание из-за убийств журналистов в стране.
В парламент от блока «ЕЛК» по рейтинговой системе пройдут 9 кандидатов По предварительным данным из блока «ЕЛК» («Выход») по рейтинговой системе голосования большинство голосов получил кандидат на должность депутата Никол Пашинян.
Вышел второй трейлер ремейка «Мумии» с Томом Крузом (видео) Оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1932 году, главную роль в нем исполнил британский актер Борис Карлофф, известный как «Мастер ужаса»
Вышел финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи (видео) Однажды Артур находит меч Экскалибур и его жизнь меняется: он присоединяется к движению сопротивления, объединяет вокруг себя людей и мстит тирану Вортигему, который убил родителей Артура