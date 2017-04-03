«Гражданский наблюдатель»: Выборы в Армении не отражают свободное волеизъявление народа

PanARMENIAN.Net - 2 апреля 3112 независимых и беспристрастных наблюдателей инициативы «Гражданский наблюдатель» осуществляли на 1521 избирательных участках наблюдательскую миссию за ходом парламентских выборов Армении.

Наблюдатели зафиксировала 2131 нарушений, касающихся подготовки голосования, процесса голосования и общего характера, относительно 1243 нарушений получены предварительные уточнения из 544 избирательных участков. Число предварительно уточненных нарушений составляет 58.3% от общих зафиксированных нарушений, остальные 41.7% на этапе проверки.

Из предварительно уточненных 1243 нарушений: 287 – общего характера, из них 120 (42%) – технический сбой прибора, а 72 (25%) – скопления людей и машин.

186 – зафиксированы на этапе подготовки голосования и открытия избирательных участков, из них 97 (52%) – неправильная расстановка мебели, урн для голосования, 33 (18%) – порядок работы избирательных комиссий. 640 – зарегистрированы в ходе голосования, из них 125 (20%) – нарушение тайны голосования, 92 (14%) – побуждение избирателей к голосованию. 130 – зафиксированы на этапе закрытия избирательных участков и обобщения результатов.

Обобщая имеющиеся данные, инициатива «Гражданский наблюдатель» констатировала ряд проблем:

1) контролируемое, управляемое голосование, открытое голосование, управляемые избирательные бюллетени и другие формы давления на свободное выражение воли, в том числе, избирательные взятки 2) усложненная процедура голосования 3) низкое качество работы комиссий 4) существенные сбои в работе технических приборов 5) ощутимое бездействие полиции на избирательных участках 6) фальшивая роль наблюдательских миссий

«В результате вышеупомянутых проблем, несмотря на ожидания, что новый избирательный порядок восстановит общественное доверие к выборам, констатируем, что этого не произошло» , - отмечается в заявлении «Гражданского наблюдателя».

Инициатива выразила серьезную обеспокоенность и сомнение в том, что выборы отражают свободное волеизъявление граждан.

Одновременно отмечается, что выборы пока не завершены, наблюдательская миссия продолжит уточнение, анализ и процесс опротестования фактов.

Ранее сообщалось, что по итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.