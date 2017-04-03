Взрыв в петербургском метро: 10 человек погибли (Обновляется)

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 10 человек погибли и более 50 пострадали 3 апреля при взрывах на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. Об этом PanARMENIAN.NET сообщил собственный источник со ссылкой на правоохранительные органы.

19:01 В больницы Петербурга доставлены 39 человек, сообщила глава Минздрава Скворцова.

18:44 Камеры запечатлели предполагаемого организатора взрыва, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По неподтвержденным данным, взрывное устройство было в портфеле.

Житель Санкт-Петербурга Арслан Курбанов рассказал РБК, что его коллега оказался на месте взрыва на одной из станций метро. По его словам, коллега отправил ему фотографию и сообщение с текстом: «На перегоне был взрыв, парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон. Только один вагон».

18:31 Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что на станции петербургского метро «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

18:18 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек при взрыве между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По словам Полтавченко, порядка 20 получили ранения.

Между тем, пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) заявила, что жертвами стали девять человек; получили ранения, в том числе тяжкие, более 20-ти.

17:48 МЧС Армении установило связь со своим представителем в РФ для выяснения данных о наличии армян или граждан Армении среди пострадавщих.

17:37 Московский аэропорт Внуково занялся усилением мер безопасности в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

17:34 Генпрокуратура РФ назвала терактом взрыв в петербургском метро. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

17:21 Говорить о теракте в метро Петербурга рано, считают в Совфеде РФ. «Преждевременно говорить, что это теракт, это должны установить следственные органы, но все похоже на это», - заявил сенатор Андрей Кутепов. По его словам, неслучайно, что взрывы произошли в час пик.

17:17 В аэропорту Пулково усилили меры безопасности. «Усилены меры безопасности, в частности, входной досмотр и предполетный досмотр», - рассказала представитель аэропорта РИА Новости.

17:15 В результате взрыва пострадали 50 человек, сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов. «На данную минуту - около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться», - написал он в Twitter.

17:14 На станции метро «Площадь Восстания» найдено неразорвавшееся взрывное устройство, сообщает «Фонтанка». Сейчас его обезвреживают. Информацию об обнаружении еще одного взрывного устройства подтвердил и источник «Интерфакса».

17:10 МИД Армении уточняет данные о наличии армян и граждан Армении среди пострадавших в результате взрыва в метро в Петербурге.

17:09 Facebook активировал кнопку «Я в безопасности» после взрывов в Петербурге. Таким образом пользователи соцсети могут сообщить своим близким, что не пострадали в результате происшествия.

17:01 Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что эвакуация людей из метро практически завершена.

16:57 Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.

16:53 После взрывов закрыты 8 станций петербургского метро. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, на вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор», «Маяковская».

16:43 О взрывах в метро было доложено президенту России Владимиру Путину. По его словам, рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию.

16:39 Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, было самодельным, небольшой мощностии было начинено поражающими элементами, сообщает телеканал «Россия 24».

16:37 Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

16:20 По данным источников, среди пострадавших есть дети.

16:15 «Станция «Черная речка» закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», - отметил источник.

На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.