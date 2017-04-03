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МИД: Среди пострадавших при теракте в Петербурге есть армяне

МИД: Среди пострадавших при теракте в Петербурге есть армяне
3 апреля 2017 - 20:09 AMT

PanARMENIAN.Net - МИД Армении подтвердил, что армяне по предварительным данным пострадали в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«В настоящее время уточняются имена армян, которые пострадали», — сказал Балаян.

Внешнеполитическое ведомство уточняет, являются ли пострадавшие гражданами Армении.

Большей информацией МИД Армении на данный момент не располагает.

По официальным данным, погибли десять человек и свыше 40 получили ранения, среди них есть дети. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них есть дети.Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В Санкт-Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур в связи со взрывом в метрополитене. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Георгий Полтавченко.

PAN ведет текстовую трансляцию и следит за происходящим в Санкт-Петербурге

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