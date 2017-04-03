МИД: Среди пострадавших при теракте в Петербурге есть армяне
3 апреля 2017 - 20:09 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Армении подтвердил, что армяне по предварительным данным пострадали в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«В настоящее время уточняются имена армян, которые пострадали», — сказал Балаян.
Внешнеполитическое ведомство уточняет, являются ли пострадавшие гражданами Армении.
Большей информацией МИД Армении на данный момент не располагает.
По официальным данным, погибли десять человек и свыше 40 получили ранения, среди них есть дети. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них есть дети.Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».
В Санкт-Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур в связи со взрывом в метрополитене. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Георгий Полтавченко.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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