МИД: Среди пострадавших при теракте в Петербурге есть армяне

PanARMENIAN.Net - МИД Армении подтвердил, что армяне по предварительным данным пострадали в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«В настоящее время уточняются имена армян, которые пострадали», — сказал Балаян.

Внешнеполитическое ведомство уточняет, являются ли пострадавшие гражданами Армении.

Большей информацией МИД Армении на данный момент не располагает.

По официальным данным, погибли десять человек и свыше 40 получили ранения, среди них есть дети. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них есть дети.Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В Санкт-Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур в связи со взрывом в метрополитене. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Георгий Полтавченко.

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