Названы 11 лучших туристических направлений для апрельских путешествий
3 апреля 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейший в мире журнал о путешествиях Travel+Leisure перечислил 11 лучших туристических направлений для путешествий в апреле.
В список, места в котором не ранжируются, вошел Сент-Томас — один из Американских Виргинских островов в Карибском море. В апреле там ежегодно проводится карнавал, ведущий свою историю с 1912 года. В рамках мероприятия организуются конкурсы талантов, состязания по гребле, продуктовые ярмарки и другие события, пишет Lenta.ru.
В перечень направлений также включили японский город Киото на острове Хонсю. Апрель — лучшее время для посещения Киото из-за цветения сакуры, поясняют журналисты.
Кроме того, в Travel+Leisure рекомендуют побывать в Копенгагене. По данным издания, в апреле столица Дании становится одним из самых бюджетных мест для туристов. При бронировании номера в Копенгагене в этот период можно сэкономить в среднем до 38 процентов стоимости. Кроме того, в апреле в Копенгагене ежегодно открывается знаменитый парк развлечений Тиволи.
В перечень также вошли колумбийская столица Богота, Чикаго, Лос-Анджелес, остров Мартиника (Франция), Касабланка (Марокко), город Чэнду в Китае, Нидерланды и населенный пункт Саванна (США).
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