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Напавшему на оппозиционный блок «ЕЛК» в Ереване предъявлено обвинение

Напавшему на оппозиционный блок «ЕЛК» в Ереване предъявлено обвинение
4 апреля 2017 - 11:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Следственным отделом по административному району Малатия-Себастия следственного управления Следственного комитета РА по городу Ереван предпринимают необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения всех подробностей имевшего место 31 марта инцидента с доверенным лицом блока «ЕЛК» («Выход»). Об этом сообщает пресс-служба СК РА. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

,Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции в Малатии 31 марта, в 23:15 по ереванскому времени: депутат парламента Армении, кандидат от блока «ЕЛК» Никол Пашинян сообщил, что на пересечении улиц Свачяна и Андраника в отношении доверенного лица их политсилы было совершено вооруженное нападение. Кроме того, по его словам, были похищены флаги. Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.258 («Хулиганство») УК РА. Артур А. задержан.

На основании добытых предварительных фактических данных 3 апреля Артуру Айвазяну было предъявлено обвинение – по ч.2 ст. 258 и ч.1 ст. 235 УК РА. В тот же день следователь представил ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.

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