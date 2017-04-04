Арсине Ханджян: Если мы не живем в Арцахе, это не значит, что у нас нет обязанностей

PanARMENIAN.Net - По инициативе фонда «Туфенкян» в Степанакерте 3 апреля состоялась пресс-конференция известных деятелей культуры армянской диаспоры – рок-музыканта, солиста и основателя группы «System of a Down» Сержа Танкяна, канадской актрисы армянского происхождения Арсине Ханджян, ее супруга - кинорежиссера Атома Эгояна, также американского кинорежиссера и сценариста Эрика Назаряна, передает Artsakhpress.

Деятели культуры с трехдневным визитом прибыли в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику, НКР).

Арсине Ханджян от имени Сержа Танкяна, Атома Эгояна, Эрика Назаряна и от своего имени выступила с заявлением, призвав деятелей культуры мира посетить Арцах и оказать содействие талантливым представителям арцахской молодежи, которые продолжают писать, творить, рисовать – даже тогда, когда из-за войны изолированы от мира.

В ходе пресс-конференции деятели искусства коснулись цели своего визита в Арцах. В ответ на вопрос касательно творческих планов, связанных с Арцахом, Серж Танкян напомнил, что он в 2016 году работал над музыкой к фильму арцахского режиссера Дживана Аветисяна «Последний житель».

«Это моя первая творческая связь с Арцахом, и мы проработали вместе, что меня очень воодушевило. Думаю, подобные работы возможны и в будущем. Мы прибыли сюда, чтобы наладить связи», – сказал Серж Танкян, добавив, что думает над организацией концерта в Арцахе.

Арсине Ханджян в свою очередь отметила, что всемирно известные деятели культуры должны обратиться к теме Арцаха, что чрезвычайно важно.

«Будет здорово, если мы представим работы арцахцев в различных уголках мира, используя повод для признания Арцаха», – сказала она, добавив: «Если мы здесь не живем, это вовсе не значит, что у нас нет обязанностей».

Известный кинорежиссер Атом Эгоян отметил, что занят поиском историй для того, чтобы на их основе снять фильм об Арцахе.

«Например, весьма мощной является история Шуши. По этой теме даже написан сценарий, с которым я должен ознакомиться в ближайшие дни», – сказал в частности Эгоян.

Сценарист Эрик Назарян отметил, что их желание – как-то помочь здесь творческим представителям молодежи снять фильм об Арцахе, так как они на себе почувствовали все ужасы войны. Это чрезвычайно важно для верного воспроизведения и представления.

Ранее сообщалось, что ряд известных представителей армянской диаспоры прибыли в Армению для осуществления наблюдательской миссии на парламентских выборах 2 апреля. Актриса Арсине Ханджян ранее заявила, что ею зафиксированы нарушения на всех избирательных участках, на которых она была наблюдателем.