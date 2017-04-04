17-летний гражданин США планировал убийство Папы Римского: Ему грозит 15 лет тюрьмы

PanARMENIAN.Net - 17-летний гражданин США Сантос Колон признал себя виновным в том, что, будучи подростком, планировал покушение на Папу Римского Франциска. Об этом 3 апреля сообщается на сайте американского Минюста.

В коммюнике сказано, что проживающий в городе Линденуорлд (штат Нью-Джерси) американец намеревался осуществить свой план, когда в сентябре 2015 года Папа приедет с визитом в город Филадельфия (штат Пенсильвания). По его словам, он продумывал нападение с 30 июня до 24 августа 2015-го, пишет Lenta.ru.

Подросток собирался купить взрывчатые вещества, самостоятельно изготовить бомбы и установить их по всему городу. Кроме того, он попытался нанять снайпера, чтобы тот убил Франциска на мессе. Однако кандидат оказался работавшим под прикрытием сотрудником Федерального бюро расследования. В 2015 году агенты ФБР задержали Колона.

По законам США, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Дата вынесения приговора пока не назначена.