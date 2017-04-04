Украина призвала организаторов «Евровидения» не вмешиваться во внутренние дела страны

PanARMENIAN.Net - Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал Европейский вещательный союз (ЕВС) уважать суверенитет государства.

«Призываем госпожу Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем»,— говорится в сообщении наблюдательного совета НОТУ.

Возмущение набсовета вызвало заявление главы ЕВС Ингрид Дельтенре, что Киев может подвергнуться санкциям из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой, пишет «Коммерсант».

СБУ отказалась впустить Юлию Самойлову для выступления на «Евровидении» из-за посещения певицей Крыма. В Кремле выразили несогласие с решением Киева и заявили, что надеются на его пересмотр.