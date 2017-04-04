Около 60 человек стали жертвами «газовой атаки» в Сирии

PanARMENIAN.Net - Минимум 58 человек погибли от «отравляющего газа», который применялся в ходе авианалета на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека.

По данным саудовского телеканала Al Arabiya, речь может идти о 100 погибших и 400 пострадавших. Хан-Шейхун удерживается силами сирийской оппозиции, которая обвиняет в случившемся правительственные войска. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Самолеты Асада нанесли три авиаудара. В ходе одного из них применялся отравляющий газ. Симптомы, которые мы видим, не вызваны отравлением хлором - у пострадавших идет слюна», — рассказал порталу один из бойцов оппозиционного ополчения.

Сирийское правительство и ранее отрицало применение химического оружия в ходе гражданской войны. Однако созданная при поддержке ООН Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что правительственные войска Сирии в период с 2014 по 2015 год использовали хлор как минимум дважды. В России тогда заявили, что встревожены заявлением, однако назвали доклад неубедительным.