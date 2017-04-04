Следственный комитет Армении получил 224 сообщения об избирательных правонарушениях в ходе выборов

PanARMENIAN.Net - В Следственный комитет РА по положению на 11։00 (по ереванскому времени) 4 апреля поступило 224 сообщения, которые, предположительно, содержат признаки состава преступления (нарушения избирательного права), предусмотренного Уголовным кодексом РА.

72 из полученных сообщений касаются случаев в Ереване, 16 – Гегаркуникской, 25 –Котайкской, 17 – Лорийской, 5 – Вайоцдзорской, 16 – Арагацотнской, 9 – Тавушской, 14 – Ширакской, 37 – Армавирской, 2 – Сюникской и 8 – Араратской областях.

По фактам 6 инцидентов возбуждены уголовные дела, один материал направлен в прокуратуру. Территориальными подразделениями СК РА продолжается подготовка материалов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.