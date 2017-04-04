Артиллеристы российской военной базы в Армении проводят боевые учения с приминением РСЗО и ПТРК
4 апреля 2017 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - На высокогорном полигоне Алагяз с артиллерийскими подразделениями российской военной базы в Армении проводится учение, особенностью которого стало применение новых временных нормативов при отработке действий по смене огневых позиций.
В преддверии стрельб штатными выстрелами молодые артиллеристы за месячный период научились выполнять нормативы по основным дисциплинам, а также групповые и индивидуальные нормативы по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных об условном противнике огневым расчетам.
На высоте более 2000 м над уровнем моря к выполнению боевых стрельб привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и специальной военной техники, в том числе самоходные гаубицы «Гвоздика», минометы «Поднос», реактивные системы залпового огня «Град» и противотанковые ракетные комплексы «Конкурс».
В ходе выполнения огневых задач по поражению мишеней условного противника на дальностях от 500 до 2000 м прямой наводкой и с закрытых огневых позиций артиллерийскими подразделениями применяются различные боеприпасы, а также впервые выполняются нормативы по противоогневому маневру по новым временным показателям.
Особенностью проводимых стрельб является выбор баллистических поправок при резком изменении температурных режимов, разреженности воздуха и превышении цели над огневой позицией в высокогорье при совместном выполнении боевыми расчетами одной задачи, с участием артиллерийских разведчиков, которые определяют цель и средства их уничтожения. Командиры подразделений показывают грамотное управление приданными силами и средствами, в том числе специалистами комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и расчетами беспилотных летательных аппаратов.
Учение с подразделением ракетных войск и артиллерии российского соединения в Закавказье проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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