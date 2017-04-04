Кремль: Теракт в петербургском метро являеется вызовом для Путина

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом в том числе и для главы государства.

Число жертв взрыва в петербургском метро к полудню 4 апреля выросло до 14. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. «Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», — сказала она.

«Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, — он заставляет задуматься и обращать на себя внимание. Это предмет для анализа специальных служб», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не воспринимают ли в Кремле произошедший в петербургском метро взрыв как личный вызов президенту, передает Lenta.ru.

3 апреля глава государства находился в Санкт-Петербурге.

Вечером 3 апреля президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва в вагоне поезда, сообщил ранее Песков.

3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).