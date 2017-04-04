Глава Европейской народной партии поздравил РПА с «чистой победой» на выборах в парламент Армении
4 апреля 2017 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Жозеф Доль поздравил правящую Республиканскую партию Армении (РПА) с убедительной победой на парламентских выборах 2 апреля.
Доль, в частности, отметил: «Поздравляю Республиканскую партию Армении с чистой победой на парламентских выборах. Большое доверие предполагает еще большую ответственность, чтобы граждане получали пользу от всех осуществляемых необходимых реформ и чтобы улучшалось дальнейшее сотрудничество с ЕС».
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.
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2 апреля 3112 независимых и беспристрастных наблюдателей инициативы «Гражданский наблюдатель» осуществляли на 1521 избирательных участках наблюдательскую миссию за ходом парламентских выборов Армении.
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил
Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.
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