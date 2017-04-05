Новый удар по сирийскому Идлибу: Число жертв атаки превысило 70 человек

PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб в северо-западной части Сирии увеличилось до 72 человек. Среди жертв трагедии в городе Хан-Шейхун - 20 детей и 17 женщин. Об этом 5 апреля сообщила организация «Сирийский наблюдательный центр по правам человека» (SOHR).

Правозащитники предупредили, что количество погибших может еще возрасти, поскольку некоторые люди числятся пропавшими без вести, а Хан-Шейхун утром 5 апреля вновь подвергся бомбардировке с воздуха, пишет Deutsche Welle.

США, Франция и Великобритания возложили ответственность за случившееся в Хан-Шейхуне на сирийский режим. Россия, однако, заявляет, что сирийская авиация разбомбила склад химических боеприпасов, принадлежавший исламским боевикам. Джихадисты, контролирующие провинцию Идлиб, обещали отомстить за бомбардировку Хан-Шейхуна.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ с негодованием отреагировал на случившееся в Хан-Шейхуне. Фотографии детей, задохнувшихся в результате предполагаемого применения отравляющего газа, «ужасают и раздирают душу», заявил в Нью-Йорке директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

Он подчеркнул, что если информация о газовой атаке в Идлибе подтвердится, то мировое сообщество должно отреагировать не только возмущением, но и, наконец, принять меры, чтобы остановить шквал насилия в Сирии. Лейк напомнил, что более 280 тысяч детей ежедневно страдают также в Алеппо, Дамаске и других сирийских городах, отрезанных от поставок гуманитарной помощи.

4 апреля сообщалось, что минимум 58 человек погибли от «отравляющего газа», который применялся в ходе авианалета на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун.

Сирийское правительство и ранее отрицало применение химического оружия в ходе гражданской войны. Однако созданная при поддержке ООН Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что правительственные войска Сирии в период с 2014 по 2015 год использовали хлор как минимум дважды.