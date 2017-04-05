HALO Trust может до 2020 года завершить работы по разминированию в Арцахе
5 апреля 2017 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Великобритании инвестировало £100 млн (около $125 млн) в программу по разминированию территорий в мире до 2025 года. Эта сумма будет направлена благотворительным организациям HALO Trust и Mines Advisory Group, занимающимся разминированием. Таким образом, Великобритания поможет около 800 000 людей по всему миру, передает BBC.
Между тем,4 апреля на мероприятии, проводимом в связи с международным днем разминирования, руководитель программы HALO Trust в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) Аш Бодди заявил, что в случае сбора достаточного количества средств до 2020 года завершатся работы по разминированию Арцаха. Он представил деятельность организации, международный опыт по разминированию, отметив важность содействия властей Арцаха в деле обеспечения эффективности работы в республике.
Премьер-министр НКР Араик Арутюнян также принял участие в мероприятии, проводимом HALO Trust по случаю международного дня разминирования.
«Мы высоко оцениваем вашу работу и всегда готовы по мере возможности содействовать гуманитарной деятельности организации», - отметил Арутюнян, поприветствовав деятельность организации.
С 2005 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 4 апреля международным днем разминирования. По некоторым оценкам, общее число мин, которые до сих пор погребены под землей в 60 странах мира, может достигать 110 миллионов.
В 2015 году во всем мире от мин погибло и получило увечья около 6500 человек.
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