// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

HALO Trust может до 2020 года завершить работы по разминированию в Арцахе

HALO Trust может до 2020 года завершить работы по разминированию в Арцахе
5 апреля 2017 - 13:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Великобритании инвестировало £100 млн (около $125 млн) в программу по разминированию территорий в мире до 2025 года. Эта сумма будет направлена благотворительным организациям HALO Trust и Mines Advisory Group, занимающимся разминированием. Таким образом, Великобритания поможет около 800 000 людей по всему миру, передает BBC.

Между тем,4 апреля на мероприятии, проводимом в связи с международным днем разминирования, руководитель программы HALO Trust в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) Аш Бодди заявил, что в случае сбора достаточного количества средств до 2020 года завершатся работы по разминированию Арцаха. Он представил деятельность организации, международный опыт по разминированию, отметив важность содействия властей Арцаха в деле обеспечения эффективности работы в республике.

Премьер-министр НКР Араик Арутюнян также принял участие в мероприятии, проводимом HALO Trust по случаю международного дня разминирования.

«Мы высоко оцениваем вашу работу и всегда готовы по мере возможности содействовать гуманитарной деятельности организации», - отметил Арутюнян, поприветствовав деятельность организации.

С 2005 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 4 апреля международным днем разминирования. По некоторым оценкам, общее число мин, которые до сих пор погребены под землей в 60 странах мира, может достигать 110 миллионов.

В 2015 году во всем мире от мин погибло и получило увечья около 6500 человек.

Ссылки по теме:
BBC. UK invests £100m in bid for landmine-free world by 2025
 Самое значимое
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про ХоджалуАрмянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Саргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризмуСаргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризму
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Киселев: Знание русского жизненно важно для Армении, а вооружение Баку выгодно Еревану
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана
Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе Азербайджан потеряет новые территории
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Полиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в Петербурге В ереванском метрополитене усилен режим контроля: осматриваются сумки и рюкзаки подозрительных граждан, осуществляется контроль за камерами видеонаблюдения.
В Грузии планируют полностью запретить курить в учреждениях Размер медицинского предупреждения возрастет с 30 до 65%, порядок штрафования упростится, увеличатся штрафные санкции
Последний роман Евгения Евтушенко издадут в 2017 году «Это не традиционный роман. Это - новеллы, его воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни. В то же время главным действующим лицом является не он, хотя основа романа - собственный опыт Евгения Александровича», - пояснила она
Представитель альянса ОРО: Блок «Царукян» может сыграть в новом парламенте РА роль оппозиции «В данный момент я вижу реальную защиту интересов народа в партии «Процветающая Армения», хотя у меня есть некоторая обеспокоенность, что власти развалят этот блок», - сказал Мартиросян