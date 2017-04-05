В Петербурге задержали 6 граждан из Средней Азии подозреваемых в содействии террористам

PanARMENIAN.Net - СКР сообщил о задержании шести граждан из Средней Азии за содействие террористической деятельности, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метрополитене нет.

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу задержал шесть граждан из республик Средней Азии за содействие террористической деятельности. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства, передает РБК.

По данным СКР, задержанные вовлекали других выходцев из Республик Средней Азии в деятельность запрещенных в России организаций — «Джебхат-Ан-нусры» и «Исламского государства».

3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

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