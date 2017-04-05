В Петербурге задержали 6 граждан из Средней Азии подозреваемых в содействии террористам
5 апреля 2017 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - СКР сообщил о задержании шести граждан из Средней Азии за содействие террористической деятельности, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метрополитене нет.
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу задержал шесть граждан из республик Средней Азии за содействие террористической деятельности. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства, передает РБК.
По данным СКР, задержанные вовлекали других выходцев из Республик Средней Азии в деятельность запрещенных в России организаций — «Джебхат-Ан-нусры» и «Исламского государства».
3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Читайте также: В Армении несут цветы к посольству России в связи с терактом в петербургском метро
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
В Екатеринбурге бизнесмен-армянин прекратил бесплатную раздачу хлеба из-за негативной реакции «нуждающихся»
Последние новости
Полиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в Петербурге В ереванском метрополитене усилен режим контроля: осматриваются сумки и рюкзаки подозрительных граждан, осуществляется контроль за камерами видеонаблюдения.
Последний роман Евгения Евтушенко издадут в 2017 году «Это не традиционный роман. Это - новеллы, его воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни. В то же время главным действующим лицом является не он, хотя основа романа - собственный опыт Евгения Александровича», - пояснила она
Представитель альянса ОРО: Блок «Царукян» может сыграть в новом парламенте РА роль оппозиции «В данный момент я вижу реальную защиту интересов народа в партии «Процветающая Армения», хотя у меня есть некоторая обеспокоенность, что власти развалят этот блок», - сказал Мартиросян
Фильм «Обещание» о Геноциде армян был показан в Ватикане На показе фильма присутствовали режиссер Терри Джордж, продюсер Эрик Эсраилян, автор саундтрека фильма Крис Корнел, известные актеры Шохре Агдашлу и Джеймс Кромвель