В Армении несут цветы к посольству России в связи с терактом в петербургском метро

PanARMENIAN.Net - Жители Еревана несут цветы и свечи к посольству России в Армении в память о жертвах теракта в петербургском метро.

3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Мы соболезнуем родным и друзьям погибших при взрыве в Петербурге. Это ужасная трагедия для нас всех», - сказала жительница армянской столицы PanARMENIAN.Net , возлагая цветы.

Согласно поступающей в первые часы после теракта информации, среди пострадавших были армяне, однако позднее Генконсульство Армении сообщило, что среди госпитализированных граждан Армении нет.

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в метро. Об этом вечером 3 апреля объявил губернатор города Георгий Полтавченко.

Ранее президент Армении Серж Саргсян направил соболезнования в связи с терактом президенту России Владимиру Путину и родным погибших.

Саргсян выразил уверенность, что городские и федеральные органы РФ сделают всё для того, чтобы выявить причины случившегося. Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем тем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вечером 4 апреля Следственный комитет РФ подтвердил, что теракт в петербургском метро 3 апреля совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.