В результате землетрясения в Иране погибли 2 человека, 4 деревни разрушены на 40-100%
5 апреля 2017 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере два человека погибли, 11 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на северо-востоке Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на ISNA.
Подземные толчки магнитудой 6.1 были зафиксированы 5 апреля в 06.09 по времени UTC (10.09 по ереванскому времени) в 94 километрах к юго-востоку от Мешхеда. Очаг залегал на глубине 10 километров.
«К сожалению, на данный момент скончались два человека», — заявил замглавы по спасательным операциям иранского Красного полумесяца Шахин Фатхи.
Агентство ранее сообщало также о четырех пострадавших.
Глава Красного полумесяца города Мешхед сообщил, что четыре деревни разрушены на 40-100%.
По данным сейсмологов из EMSC, за первым землетрясениям последовали еще несколько, но меньшей магнитудой.
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