Путин: Все страны СНГ являются потенциальными объектами атак террористов
5 апреля 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Трагедия в Санкт-Петербурге подтверждает, что ситуация в сфере антитеррора не становится лучше, все страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому - недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших», - сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.
«Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран», - сказал президент, передает Интерфакс.
3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Захарова: Москва рассчитывает, что стороны карабахского конфликта вернутся за стол переговоров Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об армянских фольклорных героях Полоз Мукуче и Пыл-Пуги снимут новые мультфильмы Цикл короткометражных анимационных фильмов про фольклорных армянских острословов Пыл-Пуги из Арцаха и гюмрийца Полоза Мукуча будет снят в Армении.
Глава МИД Китая: Пекин рассматривает Армению в качестве важного партнера История армяно-китайских отношений столь же древняя, как и история армянского и китайского народов. Об этом говорится в послании министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с 25-летием установления дипломатических отношений с Китаем.
В Швеции откроется «Музей неудач» Открытие музея запланировано на 7 июня.