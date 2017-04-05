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Мониторинг ОБСЕ не выявил нарушений режима прекращения огня в Арцахе

Мониторинг ОБСЕ не выявил нарушений режима прекращения огня в Арцахе
5 апреля 2017 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - 5 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района, близ Караханбейли.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также представитель Группы планирования высокого Уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели (Ирландия).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция), личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллэр (Великобритания) и глава Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ полковник Ханс Лампалцер (Австрия).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

7 февраля, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района НКР, севернее Горадиза. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.

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