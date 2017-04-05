Об армянских фольклорных героях Полоз Мукуче и Пыл-Пуги снимут новые мультфильмы
5 апреля 2017 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Цикл короткометражных анимационных фильмов про фольклорных армянских острословов Пыл-Пуги из Арцаха и гюмрийца Полоза Мукуча будет снят в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Армянского центра развития PR.
«Они были самыми яркими личностями своего времени, которые осмеливались донести истину. Иногда через шутки, иногда через острословие, самым высокопоставленным лицам» ,- говорится в сообщении.
В рамках проекта центр изучил бесценное наследие мастеров острого слова, дошедшее до наших дней, подготовив сюжеты и всю концепцию фильмов.
«Фильмы будут переведены также на английский и русский языки. Соответствующее предложение будет представлено министерству культуры Армении и другим заинтересованным структурам»,- отмечается в сообщении.
Полоз Мукуч - Мкртич Мелконян, был реальным персонажем конца XIX века. Родился и жил в городе Александрополь (Гюмри). Принадлежал известному роду серебренников, однако не выучил ремесло отца, работал подрядчиком и продавцом фруктов. Был школьным другом поэта Аветика Исаакяна.[ Стал известным в начале XX века, как один из самых колоритных и находчивых персонажей своего времени.
Пыл-Пуги, с армянского «сумасшедший Пуги» - сатирический образ хитреца-балагура, шута-острослова, стоящего у трона сильных мира сего и позволяющего себе высмеивать их недостатки. Само имя Пуги уменьшительное от Погос. Народное поверье, а также ряд исследователей, в числе которых известный армянский фольклорист М. В. Бархударянц, утверждают, что Пыл-Пуги в действительности существовал. Он родился в селе Аветараноц в 1713 году, а умер в 1815, похоронен на границе города Шуша, у села Аркатала. По различным данным он был шутом при дворе дворянина Мелика Шахназара.
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