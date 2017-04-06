Эрдоган: Новые цели турецкой армии в Сирии - Манбидж и Ракка
6 апреля 2017 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийские города Манбидж и Ракку целями следующей операции ВС Турции в Сирии после завершения операции «Щит Евфрата».
«Эль-Баб – последний пример того, что мы получаем результат. Джараблус, Дабик, Эр-Раи освобождены ранее. Теперь мы продолжаем путь, впереди Манбидж. Если коалиция сдержит свое слово, то справимся и с Раккой», - сказал Эрдоган, выступая на митинге в Бурсе, пишет РИА Новости.
Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство», с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.
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