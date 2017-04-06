Азнавур дал 2-часовой концерт в Кремле: Он спел по-русски и сплясал «Цыганочку» под овации зала
6 апреля 2017 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур спел свой знаменитый хит «Вечная любовь» на русском языке перед переполненным залом Большого Кремлевского дворца на концерте, который состоялся всего чуть более чем за месяц до девяносто третьего дня рождения певца.
«Вечная любовь» в исполнении Азнавура и певицы Мирей Матье стала хитом в 1981 году после выхода советско-французского фильма Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43» про попытку покушения на жизнь Иосифа Сталина в ходе встречи лидеров антигитлеровской коалиции в Тегеране в 1943 году.
Певец признался в любви к русской музыке и особенно к романсам Александра Вертинского, которого любил слушать отец Азнавура, повар тифлисского губернатора, приехавший во Францию из Грузии в 1922 году, пишет ТАСС.
«Мой отец прекрасно говорил по-русски, а также по-грузински и по-армянски. В нашем доме всегда звучала музыка, которая тогда исчезла из России. Вертинский стал тем певцом, которого я много слушал в те годы», - сказал со сцены Азнавур.
За почти два часа без перерыва Азнавур под сопровождение ансамбля, в котором участвует его дочь Катя, исполнил новые песни и старые хиты, такие как «Богема» или «Путешествие». Под занавес Азнавур, сняв пиджак, спел по-русски и сплясал «Цыганочку» под овации зала.
Шарль Азнавур занял 21-е место в рейтинге 50 самых популярных личностей во Франции. Соответствующий опрос по результатам полугодия традиционно проводит газета Le Journal du Dimanche. Ранее Азнавур получил «Звезду чести» в Голливуде. Звезда установлена по инициативе калифорнийских армян на другой стороне известной «Аллеи славы» Голливуда, неподалеку от театра Pantages.
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