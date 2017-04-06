Армения вошла в десятку самых популярных стран для перелетов из России за 10 лет
6 апреля 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в список самых популярных стран для перелетов из России за последние 10 лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на компанию «Туту.ру».
Эксперты компании составили перечень самых популярных стран, проанализировав количество авиабилетов, оформленных за последние 10 лет с помощью турсервиса.
Армения заняла в этом списке 6 место, опередив Узбекистан (7 место), Италию (8), Турцию (9) и Испанию (10).
При этом самой популярной за последние 10 лет страной для перелетов из России признана Молдавия, вторым по востребованности направлением стала Украина, тройку замыкает Казахстан. Четвертая позиция досталась Белоруссии, пятая — Германии.
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