Армянская тяжелоатлетка Сона Погосян выиграла бронзу ЧЕ
7 апреля 2017 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В хорватском городе Сплит на продолжащем чемпионате Европы по тяжелой атлетике в женском первенстве в весовой категории 75 кг выступила Сона Погосян.
В двоеборье Погосян зафиксировала результат 227 (101+126) кг и завоевала бронзовую медаль.
Армянская тяжелоатлетка также удостоилась малой серебряной медали в толчке, подняв 126 кг. В рывке Сона показала 4-й результат.
В весовой категории 75 кг чемпионкой Европы стала представительница Испании Лидия Валентин, а второе место заняла россиянка Мария Вострикова, передает НОК РА.
7 апреля на чемпионате Европы выступят Татев Акопян (90 кг) и Каруш Гукасян (94 кг, группа «В»).
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Армянская спортсменка взяла верх над соперницами из Австралии, США, Египта и Швейцарии и войдя в восьмерку сильнейших. В 1/4 финала Эмма Погосова уступила Кэтрин Никсон из США.
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