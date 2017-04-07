В Уругвае марихуану будут свободно продавать в аптеках

PanARMENIAN.Net - Свободная продажа марихуаны гражданам Уругвая начнется в июле 2017 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента страны Хуан Андрес Робальо.

По его словам, со 2 мая откроется регистрация потребителей каннабиса в стране. «После открытия регистра стартует кампания по разъяснению опасностей употребления марихуаны, а на первые две недели июля запланировано начало ее продаж в аптеках», – заявил Робальо, передает РИА Новости.

Пока в систему продажи марихуаны официально внесены 16 аптечных сетей. Еще с одной сетью ведутся переговоры, и она близка к подписанию соглашения, интерес к теме проявили еще 15 аптечных компаний, отметил чиновник.

Робальо сообщил, что цена продажи марихуаны составит 1.3 доллара США за грамм. Зарегистрированный потребитель может купить в месяц до 40 граммов продукции.

В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при предъявлении специальной карточки.