Госсекретарь США обвинил Россию в невыполнении соглашения о ликвидации химоружия в Сирии
7 апреля 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в том, что она якобы не выполнила соглашение о ликвидации сирийского химоружия, достигнутое в 2013 году.
Тиллерсон заявил, что Россия якобы «либо потворствовала, либо была некомпетентна в своей способности выполнить соглашение». По его словам, США с большой долей уверенности предполагают, что сирийские власти продолжали использовать нервно-паралитический газ зарин.
Относительно ракетного удара по Сирии, который ранее нанесли США, Тиллерсон заявил, что он был «пропорциональным», передает РИА Новости.
Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возлагало ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
Как заявил 6 апреля министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.
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