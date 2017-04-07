Реакция мира на ракетные удары США по Асаду

PanARMENIAN.Net - США по приказу президента Дональда Трампа 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии, контролируемой силами президента Башара Асада. Трамп назвал целью удара — предотвращение атак с применением химического оружия против мирного населения. США впервые за всю сирийскую кампанию атаковали войска официального Дамаска. Трамп призвал «все цивилизованные страны» присоединиться к США. Мировое сообщество сразу отреагировало на действия США.

«Асад несет ответственность за ракетные удары США»

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель назвали сирийского президента Башара Асада виновным в ракетных ударах США по одной из его авиабаз.

«Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Постоянное использованием им химического оружия и совершение массовых убийств не могут оставаться безнаказанными», - говорится в коммюнике, выпущенном лидерами Германии и Франции по итогам телефонного разговора, пишет «Ведомости».

«Калиброванный, пропорциональный и целенаправленный ответ»

Одним из первых с поддержкой удара выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который заявил, что Трамп «словом и делом послал сильное сообщение, что не потерпит использования и распространения химического оружия». В своем заявлении Нетаньяху выразил надежду, что это послание дойдет не только до Дамаска, но и Тегерана с Пхеньяном.

Великобритания заявила, что полностью поддерживает решение о нанесении ударов по сирийской авиабазе. «Это был адекватный ответ на варварское нападение сирийского режима с использованием химического оружия», — заявил пресс-секретарь правительства. По его словам, цель нанесенного «в одночасье» удара — предотвратить дальнейшие атаки с использованием химического оружия.

С похожим заявлением выступил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, назвав удар «калиброванным, пропорциональным и целенаправленным ответом». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который первым из мировых лидеров встретился с Трампом после его победы на выборах США, также поддержал решение американского правительства.

Реакция в регионе

Президент Турции Реджеп Эрдоган 6 апреля заявил, что страна поддержит военное вмешательство США и окажет помощь, если потребуется. После ударов премьер-министр Турции Нуман Куртулмуш сказал в интервью Fox TV, что правительство президента Сирии Башара Асада должно быть наказано и что мирный процесс в Сирии необходимо ускорить.

Турция давно призывает к свержению режима Асада и утверждает, что в Сирии не может быть мира, пока он остается у власти, отмечает Reuters. Саудовская Аравия назвала удары «мужественным решением Трампа».

Иран — один из основных союзников Асада, наряду с Россией, осудил авиаудары. «Такие меры усилят террористов в Сирии . Это усложнит ситуацию в Сирии и регионе », — приводит слова пресс-секретаря МИД Бахрама Касеми агентство Aljazeera.

Реакция России

В Кремле ракетный удар назвали «агрессией против суверенного государства», который «нарушает международное право». «Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот шаг наносит существенный урон российско-американским отношениям, «и без того находящимся в плачевном состоянии».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме намерены обратиться в международные структуры — Парламентские Ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы — для того, чтобы привлечь внимание к этой ситуации. Удар США, по его мнению, «аукнется» европейским странам в виде «потока беженцев и очагов напряжения».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «США пошли на демонстрацию силы», призвала провести чрезвычайное заседании ООН. Захарова также объявила, что Россия приостанавливает действие меморандума об избежание инцидентов с США в Сирии. Он вступил в силу в октябре 2015 года и регламентировал действия всех самолетов и беспилотников в небе над Сирией. Захарова также анонсировала выступление главы МИД Сергея Лаврова.