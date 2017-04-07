СМИ: Военные корабли России направились в Сирию
7 апреля 2017 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Военные корабли России в срочном порядке перебрасывают в Средиземное море. Об этом сообщает турецкий ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через Босфор.
Утверждается, что они идут берегам Сирии. Также опубликованы их фотографии. В частности, к сирийским берегам возвращается фрегат «Адмирал Григорович», пишет Korrespondent.net.
Ранее в России заявили об уничтожении половины авиации Сирии, из 80-90 самолетов 40 были ликвидированы.
В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии.США запустили более 59 ракет «Томагавк» с кораблей в Средиземном море. Удар был нанесен по базе в районе Хомса, откуда, по мнению США, могли быть организованы атаки с использованием химоружия. Между тем губернатор Хомса Талял Барази заявил, что сирийская армия использовала эту базу для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).
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