СМИ: Военные корабли России направились в Сирию

PanARMENIAN.Net - Военные корабли России в срочном порядке перебрасывают в Средиземное море. Об этом сообщает турецкий ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через Босфор.

Утверждается, что они идут берегам Сирии. Также опубликованы их фотографии. В частности, к сирийским берегам возвращается фрегат «Адмирал Григорович», пишет Korrespondent.net.

Ранее в России заявили об уничтожении половины авиации Сирии, из 80-90 самолетов 40 были ликвидированы.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии.США запустили более 59 ракет «Томагавк» с кораблей в Средиземном море. Удар был нанесен по базе в районе Хомса, откуда, по мнению США, могли быть организованы атаки с использованием химоружия. Между тем губернатор Хомса Талял Барази заявил, что сирийская армия использовала эту базу для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила ранее о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.