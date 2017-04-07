В Ереване открылась выставка серебряных изделий из Гохрана

PanARMENIAN.Net - Выставка серебряных изделий 19-20 веков из «Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней» Министерства финансов Армении открылась 7 апреля в Ереване.

«Это беспрецедентное событие, так как со дня создания хранилища с 1992-ого года впервые выставляются драгоценности из коллекции Гохрана. Как известно, министерство финансов Армении проводит открытую и прозрачную политику, и мы желаем выставить экспонаты на всеобщее обозрение» ,- заявил журналистам начальник агентства Ваге Аракелян, передает «Новости-Армения».

В экспозицию включены четыре серебряных закавказских пояса, датированные концом XIX - началом XX века, серебряный русский пояс (1877 года), серебряное закавказское ожерелье конца XIX - начала XX века, а также серебряный кинжал. Все предметы, по оценкам специалистов, представляют историко-культурную ценность.

По словам Аракеляна, министерство планирует в дальнейшем организоваться выставки также порядка 50-и подобных экспонатов из коллекции хранилища.

«Все это изъятые предметы, поступающие к нам судебными решениями» ,- сказал Аракелян, передает «Новости-Армения».

По словам директора Музея истории Армении Григора Григоряна, согласно договоренности с Государственным хранилищем драгоценных металлов и драгоценных камней, хранящие там образцы будут включены в экспозиции выездных выставок музея