// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Ереване открылась выставка серебряных изделий из Гохрана

В Ереване открылась выставка серебряных изделий из Гохрана
7 апреля 2017 - 16:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Выставка серебряных изделий 19-20 веков из «Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней» Министерства финансов Армении открылась 7 апреля в Ереване.

«Это беспрецедентное событие, так как со дня создания хранилища с 1992-ого года впервые выставляются драгоценности из коллекции Гохрана. Как известно, министерство финансов Армении проводит открытую и прозрачную политику, и мы желаем выставить экспонаты на всеобщее обозрение» ,- заявил журналистам начальник агентства Ваге Аракелян, передает «Новости-Армения».

В экспозицию включены четыре серебряных закавказских пояса, датированные концом XIX - началом XX века, серебряный русский пояс (1877 года), серебряное закавказское ожерелье конца XIX - начала XX века, а также серебряный кинжал. Все предметы, по оценкам специалистов, представляют историко-культурную ценность.

По словам Аракеляна, министерство планирует в дальнейшем организоваться выставки также порядка 50-и подобных экспонатов из коллекции хранилища.

«Все это изъятые предметы, поступающие к нам судебными решениями» ,- сказал Аракелян, передает «Новости-Армения».

По словам директора Музея истории Армении Григора Григоряна, согласно договоренности с Государственным хранилищем драгоценных металлов и драгоценных камней, хранящие там образцы будут включены в экспозиции выездных выставок музея

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Выставка серебряных изделий из Гохрана впервые открылась в Ереване
 Самое значимое
Сильвестер Сталлоне: «Обещание» обладает всеми достоинствами для получения «Оскара»Сильвестер Сталлоне: «Обещание» обладает всеми достоинствами для получения «Оскара»
«Это тема, которой я был увлечен в течение десятилетий, и много лет потребовалось для того, чтобы хватило смелости наконец довести ее до экрана, чтобы ее увидели все. Это - истина и невероятно важная историческая драма», - написал актер.
Тигран Амасян презентовал свой новый сольный альбомТигран Амасян презентовал свой новый сольный альбом
Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян презентовал свой новый музыкальный альбом.
Серж Танкян исполнил балладу Вестероса в рамках тура «Игра престолов: живой концерт»Серж Танкян исполнил балладу Вестероса в рамках тура «Игра престолов: живой концерт»
Певец выступил с песней The Rains Of Castamere – вымышленной балладой Вестероса, в то время как над его головой проигрывались сцены с участием Ланистеров
В Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения»В Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения»
17 марта в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения».
Partner news
 Статьи
Пулитцеровские фотографии

Обрушение пожарной лестницы

 Самое читаемое в разделе
В Ереване откроется выставка к 80-летию живописца Рудольфа Хачатряна
«Защитники» Сарика Андреасяна стали четвертым самым худшим фильмом за всю историю наблюдения
Певец Овик Демирчян представит Кипр на «Евровидении-2017»
В новом сезоне «Игры престолов» будут драконы размером с «Боинг 747»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Премьер Швеции назвал наезд на людей в Стокгольме терактом рузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.
Минэкономики РА: Армения рассчитывает в 2017 году получить от ЕС грант на €17 млн Об этом 7 апреля сказал журналистам первый заместитель министра экономических реформ и инвестиций Армении Гарегин Мелконян
Google выпустил собственную подарочную водку Варшавское подразделение Google совместно с польской студией дизайна Redkroft выпустило собственную водку в подарочной упаковке. Об этом сообщается на сайте компании, создавшей проект упаковки
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей: Есть жертвы (видео) Согласно заявлению официального представителя местной полиции Туве Хэгга, в результате происшествия погибли три человека