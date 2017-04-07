В Ереване открылась выставка серебряных изделий из Гохрана
7 апреля 2017 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Выставка серебряных изделий 19-20 веков из «Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней» Министерства финансов Армении открылась 7 апреля в Ереване.
«Это беспрецедентное событие, так как со дня создания хранилища с 1992-ого года впервые выставляются драгоценности из коллекции Гохрана. Как известно, министерство финансов Армении проводит открытую и прозрачную политику, и мы желаем выставить экспонаты на всеобщее обозрение» ,- заявил журналистам начальник агентства Ваге Аракелян, передает «Новости-Армения».
В экспозицию включены четыре серебряных закавказских пояса, датированные концом XIX - началом XX века, серебряный русский пояс (1877 года), серебряное закавказское ожерелье конца XIX - начала XX века, а также серебряный кинжал. Все предметы, по оценкам специалистов, представляют историко-культурную ценность.
По словам Аракеляна, министерство планирует в дальнейшем организоваться выставки также порядка 50-и подобных экспонатов из коллекции хранилища.
«Все это изъятые предметы, поступающие к нам судебными решениями» ,- сказал Аракелян, передает «Новости-Армения».
По словам директора Музея истории Армении Григора Григоряна, согласно договоренности с Государственным хранилищем драгоценных металлов и драгоценных камней, хранящие там образцы будут включены в экспозиции выездных выставок музея
Самое значимое
«Это тема, которой я был увлечен в течение десятилетий, и много лет потребовалось для того, чтобы хватило смелости наконец довести ее до экрана, чтобы ее увидели все. Это - истина и невероятно важная историческая драма», - написал актер.
Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян презентовал свой новый музыкальный альбом.
Певец выступил с песней The Rains Of Castamere – вымышленной балладой Вестероса, в то время как над его головой проигрывались сцены с участием Ланистеров
17 марта в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Премьер Швеции назвал наезд на людей в Стокгольме терактом рузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.
Минэкономики РА: Армения рассчитывает в 2017 году получить от ЕС грант на €17 млн Об этом 7 апреля сказал журналистам первый заместитель министра экономических реформ и инвестиций Армении Гарегин Мелконян
Google выпустил собственную подарочную водку Варшавское подразделение Google совместно с польской студией дизайна Redkroft выпустило собственную водку в подарочной упаковке. Об этом сообщается на сайте компании, создавшей проект упаковки
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей: Есть жертвы (видео) Согласно заявлению официального представителя местной полиции Туве Хэгга, в результате происшествия погибли три человека