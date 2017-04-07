Премьер Швеции назвал наезд на людей в Стокгольме терактом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.

«Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта», — сказал он журналистам, передает РИА Новости.

В полицииСтокгольма уточнили, что три человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.