Премьер Швеции назвал наезд на людей в Стокгольме терактом
7 апреля 2017 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.
«Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта», — сказал он журналистам, передает РИА Новости.
В полицииСтокгольма уточнили, что три человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.
Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.
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