Известен состав сборной по вольной борьбе, с которой Армения выступит на ЧЕ
8 апреля 2017 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер национальной сборной Армении по вольной борьбе Армен Мкртчян объявил состав, с которым команда в мае 2017 года выступит на чемпионате Европы.
В армянскую сборную вошли: Гарик Барсегян (57 кг), Володя Франгулян (61 кг), Нарек Сирунян (65 кг), Вальтер Маркарян (70 кг), Григор Григорян (74 кг), Ваге Тамразян (86 кг), Георгий Кетоев (97 кг), Леван Берианидзе (125 кг), передает НОК РА.
8 апреля национальная сборная Армении по вольной борьбе под руководством главного тренера Армена Мкртчяна завершила учебно-тренировочный сбор во Владикавказе.
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